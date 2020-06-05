05 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Gören arkasına bakmadan kaçıyor! Ölümcül balığı elleriyle besledi!

Son dakika: Gören arkasına bakmadan kaçıyor! Ölümcül balığı elleriyle besledi!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.06.2020 13:00
Son dakika haberi... Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, saldırganlığıyla bilinen balon balığının bir türünü elleriyle besledi ve o anları görüntüledi. İstiridye ve midye parçalarına gelen balon balıklarının görüntüleri, akvaryumda beslenen balıkları hatırlattı.
Son dakika: Gören arkasına bakmadan kaçıyor! Ölümcül balığı elleriyle besledi! SON DAKİKA: GÖREN ARKASINA BAKMADAN KAÇIYOR! ÖLÜMCÜL BALIĞI ELLERİYLE BESLEDİ!

Saldırgan balığı elleriyle besledi
Saldırgan balığı elleriyle besledi
Korona hastası kadının yaptıkları herkesi şoke etti
Korona hastası kadının yaptıkları herkesi şoke etti
Libya Adalet Bakanı’nın eşine İstanbul'da hırsızlık şoku!
Libya Adalet Bakanı’nın eşine İstanbul'da hırsızlık şoku!
Yüzde 50'sini katettik
"Yüzde 50'sini katettik"
İzlemeye yüreğiniz dayanmayacak!
İzlemeye yüreğiniz dayanmayacak!
Eli tüfekli saldırgan...
Eli tüfekli saldırgan...
O magandalar yakalandı!
O magandalar yakalandı!
O magandalar gözaltına alındı!
O magandalar gözaltına alındı!
Türkiye ve Rusya'dan kritik aşı teması
Türkiye ve Rusya'dan kritik "aşı" teması
Aracın bagajına sokup dövdüler!
Aracın bagajına sokup dövdüler!
Yeni salgın kabusu! O ilde koronayı geçti
Yeni salgın kabusu! O ilde koronayı geçti
Otobüsten inmek isteyen kadın yere düştü
Otobüsten inmek isteyen kadın yere düştü
Daha Fazla Video Göster