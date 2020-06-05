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Son dakika: Gören arkasına bakmadan kaçıyor! Ölümcül balığı elleriyle besledi!
Son dakika haberi... Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, saldırganlığıyla bilinen balon balığının bir türünü elleriyle besledi ve o anları görüntüledi. İstiridye ve midye parçalarına gelen balon balıklarının görüntüleri, akvaryumda beslenen balıkları hatırlattı.
Giriş Tarihi: 05.06.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 13:08
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Son dakika: Gören arkasına bakmadan kaçıyor! Ölümcül balığı elleriyle besledi!
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Son dakika: Gören arkasına bakmadan kaçıyor! Ölümcül balığı elleriyle besledi!
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Son dakika: Gören arkasına bakmadan kaçıyor! Ölümcül balığı elleriyle besledi!
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Son dakika: Gören arkasına bakmadan kaçıyor! Ölümcül balığı elleriyle besledi!
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Son dakika: Gören arkasına bakmadan kaçıyor! Ölümcül balığı elleriyle besledi!