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Haberler Galeri Son dakika: Gören arkasına bakmadan kaçıyor! Ölümcül balığı elleriyle besledi!

Son dakika: Gören arkasına bakmadan kaçıyor! Ölümcül balığı elleriyle besledi!

Son dakika haberi... Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, saldırganlığıyla bilinen balon balığının bir türünü elleriyle besledi ve o anları görüntüledi. İstiridye ve midye parçalarına gelen balon balıklarının görüntüleri, akvaryumda beslenen balıkları hatırlattı.

Giriş Tarihi: 05.06.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 13:08
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Son dakika: Gören arkasına bakmadan kaçıyor! Ölümcül balığı elleriyle besledi!
Son dakika: Gören arkasına bakmadan kaçıyor! Ölümcül balığı elleriyle besledi! GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dönemde olta ve ağ balıkçılarının kabusu haline gelen ve bir süre önce ölüsünü yedikleri kedilerin telef olmasına neden olan balon balıkları su altındaki yaşamlarında görüntüledi. Saldırgan yapılarıyla bilinen balon balıklarını Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Konyaaltı Sahili açıklarında doğal yaşamlarında izledi.

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Son dakika: Gören arkasına bakmadan kaçıyor! Ölümcül balığı elleriyle besledi!
Son dakika: Gören arkasına bakmadan kaçıyor! Ölümcül balığı elleriyle besledi!

Balon balığı sürüsünün etrafında dolaştığını gören Gökoğlu, kırdığı bir midye parçası ile onları besledi. İstiridye ile de besleme yapan Gökoğlu, o anları görüntülemeyi de ihmal etmedi.

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Son dakika: Gören arkasına bakmadan kaçıyor! Ölümcül balığı elleriyle besledi!
Son dakika: Gören arkasına bakmadan kaçıyor! Ölümcül balığı elleriyle besledi!

Korkarak yeme yaklaşan balon balıklarının, Gökoğlu'nun elinden tüm istiridye ve midye parçalarını yedikleri görüldü. Gökoğlu, kıyıya yakın noktada denk geldiği balon balığının en küçük türünü bir süre besledikten sonra bölgeden ayrıldı.

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Son dakika: Gören arkasına bakmadan kaçıyor! Ölümcül balığı elleriyle besledi!
Son dakika: Gören arkasına bakmadan kaçıyor! Ölümcül balığı elleriyle besledi!

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde öğretmenin oltasına öyle bir şey takıldı ki görenler hayrete düştü. Ağırlığı bir kiloyu bulan ve bölgede çok az rastlanan türden olan balık herkesi şaşırtı.

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Son dakika: Gören arkasına bakmadan kaçıyor! Ölümcül balığı elleriyle besledi!
Son dakika: Gören arkasına bakmadan kaçıyor! Ölümcül balığı elleriyle besledi!

Balık tutkunu olan Biyololoji öğretmeni Mehmet Macit, Gömeç açıklarında avlandığını ve bu balığın bölgede çok az rastlanan türden nadir çıktığını kendisinin oltasına da ilk kez takıldığını söyledi.