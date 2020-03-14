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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar! Minibüsten indi atladı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde saat 09.00 sıralarında Ankara istikametinde aracından inen kişi köprüden atladı. Sahil güvenlik ve deniz polisinin atlayan kişiyi denizde arama çalışmaları devam ederken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
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