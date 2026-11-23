Bakırköy'de metruk binada kısmi çökme! 3 araç enkaz altında kaldı
İstanbul Bakırköy'de 2 katlı metruk bir binanın bir bölümünde çökme meydana geldi. Binanın yıkılan kısmı, cadde üzerinde park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, Bakırköy'deki metruk binada meydana gelen kısmi çökmenin ardından olay yerindeki son gelişmeleri aktardı.
Erkan SevenlerEditör
Erkan Sevenler ahaberinternet@ahaber.com.tr