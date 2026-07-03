Kanserde robotik cerrahi dönemi

Ankara Etlik Şehir Hastanesi, tıp dünyasının en ileri teknolojisi olan robotik cerrahiyi hastaların hizmetine sunarak göğüs ameliyatlarında çığır açan bir döneme imza attı. Başarı oranını artıran ve iyileşme sürecini hızlandıran kritik operasyonlardan birine tanıklık eden A Haber ekibi, ameliyathanedeki nefes kesen anları saniye saniye görüntüledi. A Haber Muhabiri Burcu Özüduru ve Kameraman Serkan Öztürk’ün takip ettiği ameliyatın detaylarını, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Koray Aydoğdu paylaştı.