ANALİZ - Muhalefet neden erken seçimi gündeme getiriyor? Erken seçimi kim ya da kimler neden istiyor? Habertürk televizyonu neden destek veriyor? |Video

Muhalefetin her dönem yaptığı çağrılardan biridir "Erken seçim"... Aslında muhalefet tarafından baktığımızda çok da garipsenecek bir durum değil bu çağrı.. Hatta belli çevrelerden tam destek aldığı da bir gerçek... Ki bu aralar muhalefetin o çağrısına destek verenlerin başında bazı medya kuruluşları da yer alıyor. Ciner'e bağlı Habertürk televizyonu da o medya kuruluşlarından biri. Detayları analiz haberimizde...

Muhalefetin her dönem yaptığı çağrılardan biridir "Erken seçim"... Aslında muhalefet tarafından baktığımızda çok da garipsenecek bir durum değil bu çağrı.. Hatta belli çevrelerden tam destek aldığı da bir gerçek... Ki bu aralar muhalefetin o çağrısına destek verenlerin başında bazı medya kuruluşları da yer alıyor. Ciner'e bağlı Habertürk televizyonu da o medya kuruluşlarından biri. Detayları analiz haberimizde...