Milyonların merakla beklediği emekli ve memur maaşları belli oldu! İşte kalem kalem zamlı liste...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alan vatandaşın Temmuz ayı zam oranları netleşti. A Haber ekranlarında Cansın Helvacı'nın konuğu olan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, haziran ayı enflasyon rakamları doğrultusunda güncel maaş tablolarını ve sosyal destek ödemelerini tek tek hesaplayarak izleyicilere aktardı.