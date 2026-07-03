Tarım sektörüne tarihi destek: Ziraat Bankası 1 trilyon TL kredi hacmine ulaştı

Ziraat Bankası tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Tarım Ekosistemi Buluşması, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde sektörün tüm paydaşlarını tek çatı altında topladı. Programda A Para’nın sorularını yanıtlayan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, tarım sektörüne sağlanan finansman desteğinde tarihi bir rekora imza atıldığını duyurdu. Çakar, 1 milyon üreticiye ulaşan kredi miktarının 1 trilyon TL seviyesine yükseldiğini vurgularken, enflasyon ve faiz oranlarına ilişkin dikkat çeken öngörülerde bulundu.

2021 yılında başlatılan ve bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen organizasyonun önemine değinen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Bu bir yolculuk ve tüm paydaşların yer aldığı bir ekosistem olması gerekiyordu. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz, tarımsal sanayi, kooperatifler, akademisyenler ve bakanlık yetkilileriyle bir aradayız. 81 ilimizden yaklaşık 2 bin 500 üreticimizin katıldığı, tarladan tabağa tüm sürecin temsil edildiği dev bir organizasyona imza atıyoruz" ifadelerini kullandı.

1 MİLYON ÜRETİCİYE 1 TRİLYON LİRALIK DEV DESTEK

Tarımsal kredilerdeki güncel verileri paylaşan Çakar, üreticiye verilen desteğin boyutlarını, "Bugün itibarıyla 1 milyon civarında üreticimize 1 trilyon liralık tarımsal kredi rakamına ulaştık. Bu kredilerin yüzde 90'ı sübvansiyonlu kredilerden oluşuyor. Yani faiz yükünün büyük bir kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından karşılanıyor. Hatta bazı ürün gruplarında faizin tamamı devletimiz tarafından üstleniliyor. 163 yıldır tarımı finanse eden bir banka olarak çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz" sözleriyle aktardı.

HER 100 LİRALIK TARIM KREDİSİNİN 70 LİRASI ZİRAAT'TEN

Ziraat Bankası'nın sektördeki hakim pozisyonuna dikkat çeken Alpaslan Çakar, "Türkiye'de tarım sektörüne kullandırılan her 100 liralık kredinin 70 lirasını tek başına Ziraat Bankası sağlıyor. Dünyada tarımı bu ölçekte finanse eden iki bankadan biriyiz. Mevsimsellik arz eden bu yapıda, çiftçi kayıt sistemine dahil olan her üreticimize ulaşmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

YIL SONUNA DOĞRU FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Ekonomideki genel gidişat ve enflasyonla mücadele sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çakar, "Geçen yıl kuraklık ve jeopolitik gerginlikler nedeniyle gıda fiyatları enflasyonda belirleyici olmuştu. Ancak bu yıl yağışlar çok iyi ve rekoltenin yüksek olacağını öngörüyoruz. Enflasyondaki düşüş eğilimine paralel olarak, yıl sonuna doğru politika faiz oranlarında da bir indirim sürecinin başlayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.