Devlet Bahçeli: Libya’daki operasyonlar CHP ve ortaklarını telaşlandırıyor
MHP lideri Devlet Bahçeli, Libya’da UMH güçleri tarafından yapılan "Zafer Yolları Harekatı" ile ilgili olarak “CHP ve ittifak ortaklarını telaşlandırıp ürkütüyor.” ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Çan sesi değil, Allah'ın izni ile ezan sesi yükselecektir" dedi. 3 vekil ile ilgili alınan karara değinen Bahçeli, "İki HDP'li, bir CHP'linin milletvekilliklerinin düşürülmesi adaletin ve demokrasi ahlakının zorunlu bir gereğidir. " açıklamasını yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Yunan Bakan'ın tehditvari açıklamalarına sert tepki gösterirken, Ayasofya'nın cami olması ile ilgili yapılacak çalışmalara destek verdi. Bahçeli, "Çan sesi değil, Allah'ın izni ile ezan sesi yükselecektir" dedi.
"CHP VE ORTAKLARINI KORKUTUYOR"
Devlet Bahçeli, Libya'da UMH güçleri tarafından yapılan "Zafer Yolları Harekatı" ile ilgili olarak "CHP ve ittifak ortaklarını telaşlandırıp ürkütüyor." ifadelerini kullandı.
3 İSMİN VEKİLLİĞİNİN DÜŞMESİ
Bahçeli HDP'li ve CHP'li 3 vekil ile ilgili alınan karara değindi, "İki HDP'li, bir CHP'linin milletvekilliklerinin düşürülmesi adaletin ve demokrasi ahlakının zorunlu bir gereğidir. Nitekim kanun önünde herkes eşittir. Hiç kimsenin suç işleme ayrıcalığı veya özgürlüğü yoktur. Milletvekili sıfatını taşımalarına rağmen suç işlemiş şahısların, diğer tutuklu ve hükümlü kişilerin aksine, milletvekilliğinin sağladığı haklardan istifade talepleri, anayasal bir kuralın dönem sonuna bırakılmasını istemeleri kınanması gereken bir çelişki, aynı zamanda da haksızlıktır." diye konuştu.
YUNANİSTAN'A ÇOK SERT TEPKİ
Devlet Bahçeli, Yunanistan'ın tehditleri ile ilgili olarak "Açıklamalar ile Milli tahammülümüzü zorlamaktadırlar. Türkiye Cumhuriyeti, stratejik bir tehdide dönüşen Yunanistan'ın Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve diğer milli konulardaki alçak hesaplarını alt üst edecek muktedirliğe sahiptir." diye konuştu.
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