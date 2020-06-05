Son kamuoyu araştırması A Haber'de... Bu Pazar seçim olsa kim kazanır?

Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, son kamuoyu araştırmasının detaylarını A Haber’de açıkladı. Ankete katılanlara yöneltilen ‘’Bugün bir Milletvekili Genel Seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?’’ sorusuna, katılımcıların yüzde 45,4’ü AK Parti, yüzde 9,8’i MHP derken yüzde 23,5 CHP, yüzde 10,3 HDP, yüzde 8,3 İYİ Parti yanıtını verdi. İşte son kamuoyu araştırmasının detayları…