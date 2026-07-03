Altın ve piyasalarda rüzgar tersine döndü! İslam Memiş'ten flaş tahminler: Gram altında yeni seviyeler neler?

Altın fiyatları, ABD'den gelen zayıf istihdam verilerinin ardından yeniden hareketlendi. Fed'in faiz artırımı beklentilerinin zayıflamasıyla ons ve gram altın cephesinde yükseliş ivme kazandı. Finans Analisti İslam Memiş, A Haber ekranlarında piyasalardaki son durumu değerlendirerek altın, gümüş ve borsa yatırımcıları için kritik öngörülerde bulundu. Özellikle ABD istihdam verilerinin beklentilerin çok altında kalmasıyla piyasalarda yeni bir dönemin kapıları aralandı.