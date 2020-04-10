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Son dakika! Diyarbakır'da polisten 3 dilde coronavirüs uyarısı |Video
Türkiye dünyayı etkisi altına alan yeni tip coronavirüs kğüresel salgınıyla mücadelesini sürdürüyor. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 17 ilçede sokak sokak, cadde cadde dolaşarak 3 dilde (Türkçe, Zazaca, Kürtçe) coronavirüs uyarısı yapıyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Diyarbakır'da son gelişmelerinin detaylarını canlı yayında aktardı.
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