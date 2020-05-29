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Son dakika: Diyarbakır'da cuma namazı heyecanı |Video
Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzun süredir kılınmayan Cuma namazı camilerde 74 günün ardından alınan önlemler kapsamında mesafeye uyularak ve maska takılarak kılınıyor. A Haber ekipleri Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Ulu Camiden detayları aktardı.
Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzun süredir kılınmayan Cuma namazı camilerde 74 günün ardından alınan önlemler kapsamında mesafeye uyularak ve maska takılarak kılınıyor. A Haber ekipleri Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Ulu Camiden detayları aktardı.