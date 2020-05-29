29 Mayıs 2020, Cuma
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Son dakika: Diyarbakır'da cuma namazı heyecanı |Video

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Giriş: 29.05.2020 12:52
Güncelleme:29.05.2020 12:52
Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzun süredir kılınmayan Cuma namazı camilerde 74 günün ardından alınan önlemler kapsamında mesafeye uyularak ve maska takılarak kılınıyor. A Haber ekipleri Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Ulu Camiden detayları aktardı.

Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzun süredir kılınmayan Cuma namazı camilerde 74 günün ardından alınan önlemler kapsamında mesafeye uyularak ve maska takılarak kılınıyor. A Haber ekipleri Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Ulu Camiden detayları aktardı.

Son dakika: Cuma namazına gidenlere önemli uyarı! Canlı yayında tekrar hatırlattı: Bunlara dikkat |Video SON DAKİKA: CUMA NAMAZINA GİDENLERE ÖNEMLİ UYARI! CANLI YAYINDA TEKRAR HATIRLATTI: BUNLARA DİKKAT |VİDEO
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