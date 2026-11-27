Milyonlarca emeklinin beklediği tarih belli oluyor

A Haber ekranlarına konuk olan AK Parti Milletvekili ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Abdurrahman Babacan, emekli maaşlarına yönelik iyileştirme çalışmaları ve bütçe takvimi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bütçenin 7-20 Aralık tarihleri arasında TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini belirten Babacan, son oylamanın 20 Aralık'ta yapılacağını ifade etti. Babacan, emeklilere yönelik prim gün sayısı ve yaş kriterlerinin esas alınacağı düzenlemenin takviminin 1 Ocak'tan önce netleşeceğini söyledi.