29 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Galeri Cuma saati 29 Mayıs: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da cuma namazı saat kaçta? 2020 il il cuma vakitleri

Cuma saati 29 Mayıs: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da cuma namazı saat kaçta? 2020 il il cuma vakitleri

29 Mayıs cuma saati, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında camilerde cemaatle namaza ara verilmişti. Uzun aranın ardından bugün ilk defa cuma namazını eda edecek olan vatandaşlar, cuma namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresinden alınan bilgiye göre, il il cuma namazı vakitlerini sayfamızda derledik. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da cuma namazı saat kaçta? İşte 29 Mayıs 2020 il il cuma namazı vakitleri...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 09:59
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Cuma saati 29 Mayıs: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da cuma namazı saat kaçta? 2020 il il cuma vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 29 Mayıs tarihli cuma vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il cuma vakitlerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Koronavirüs salgını sonrası yaklaşık 2,5 ayın ardından bugün eda edilecek cuma namazı öncesi camiler dezenfekte edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan cuma vakitlerini sayfamızda derledik. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da cuma namazı saat kaçta? İşte 29 Mayıs 2020 il il cuma namazı vakitleri...

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Cuma saati 29 Mayıs: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da cuma namazı saat kaçta? 2020 il il cuma vakitleri

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? (29 MAYIS 2020)

29 Mayıs İstanbul cuma saati: 13.06

29 Mayıs Ankara cuma saati: 12.51

29 Mayıs İzmir cuma saati: 13.14

29 Mayıs Bursa cuma saati: 13.06

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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Cuma saati 29 Mayıs: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da cuma namazı saat kaçta? 2020 il il cuma vakitleri

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı tek başına kılınmaz, öğle vaktinde cemaatle kılınır.

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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Cuma saati 29 Mayıs: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da cuma namazı saat kaçta? 2020 il il cuma vakitleri

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.
Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.
Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.
İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

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Cuma saati 29 Mayıs: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da cuma namazı saat kaçta? 2020 il il cuma vakitleri

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.
Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.
Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.
Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur (harama yakın).
Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.
Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.
Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.