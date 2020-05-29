Cuma saati 29 Mayıs: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da cuma namazı saat kaçta? 2020 il il cuma vakitleri

29 Mayıs cuma saati, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında camilerde cemaatle namaza ara verilmişti. Uzun aranın ardından bugün ilk defa cuma namazını eda edecek olan vatandaşlar, cuma namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresinden alınan bilgiye göre, il il cuma namazı vakitlerini sayfamızda derledik. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da cuma namazı saat kaçta? İşte 29 Mayıs 2020 il il cuma namazı vakitleri...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 09:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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