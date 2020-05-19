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Son dakika: Bursa'da lüks otomobil alev topuna döndü |Video

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Giriş: 19.05.2020 11:36
Güncelleme:19.05.2020 11:36
Son dakika haberi... Bursa’nın İznik ilçesinde alev alan lüks otomobil hurdaya döndü. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yeşil Cami Mahallesi Tekke Sokak'ta meydana geldi. Emine Akcan'a ait 45 TM 109 plakalı otomobil evinin önünde bir anda alev aldı.


Durumu gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine anında gelen itfaiye ekipleri Yangını evlere sıçramadan söndürdü. Alev alev yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Lüks otomobil alev topuna döndü
Lüks otomobil alev topuna döndü
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