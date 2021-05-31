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Son dakika: Bugün hava nasıl olacak? | Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı | 31 Mayıs pazartesi hava durumu

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Giriş: 31.05.2021 08:18
Güncelleme:31.05.2021 08:22
Son dakika haberi... 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların; Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Tekirdağ, Kastamonu, Karabük, Sinop, Çankırı ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 31 Mayıs 2021 Pazartesi hava durumu tahminleri... .

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