Son dakika: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji yola çıkacakları uyardı! Sağanak yağış geliyor | 21 Mayıs Cuma hava durumu

Son dakika haberi... 21 Mayıs 2021 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Antalya, Isparta, Burdur ve Aydın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 21 Mayıs 2021 Cuma hava durumu tahminleri...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN