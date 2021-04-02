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Son dakika: BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı! Kim hangi aşıyı seçmeli? BioNTech aşısı mı Sinovac mı?

A Haber
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Giriş: 02.04.2021 11:29
Güncelleme:02.04.2021 11:58
Son dakika haberi... BioNTech aşısı bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı. Türkiye'de artık sırası gelen koronavirüs aşısında tercih yapabilecek. Ancak akıllarda ortak soru var kim hangi aşıyı seçmeli? Detayları A Haber muhabirleri Ece Altuğ ve Çağdaş Evren Şenlik aktardı. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Ulaşabildiğiniz ilk aşıyı olun" ifadelerini kullandı.
Kim hangi aşıyı seçmeli? KİM HANGİ AŞIYI SEÇMELİ?
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Kim hangi aşıyı seçmeli?
Kim hangi aşıyı seçmeli?
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