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Son dakika: Berber, kuaför, güzellik salonları için yeni karar! Haftanın 1 günü kapalı olacaklar | Berberler hangi gün kapalı olacak?

A Haber
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Giriş: 20.08.2022 09:46
Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı güzellik salonlarına ilişkin yeni karar aldı. Haftada 1 gün kapalı olacaklar. Güzellik salonlarının kapalı olacağı güne valilik karar verecek. 81 il valiliğine gönderilen kararın detayları neler? A Haber editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.
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