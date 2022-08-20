20 Ağustos 2022, Cumartesi
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Son dakika: Berber, kuaför, güzellik salonları için yeni karar! Haftanın 1 günü kapalı olacaklar | Berberler hangi gün kapalı olacak?
Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı güzellik salonlarına ilişkin yeni karar aldı. Haftada 1 gün kapalı olacaklar. Güzellik salonlarının kapalı olacağı güne valilik karar verecek. 81 il valiliğine gönderilen kararın detayları neler? A Haber editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.