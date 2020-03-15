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15.03.2020

Son dakika... Ankara'da umreden dönen vatandaşlar koronavirüs (corona virüs) şüphesiyle karantinaya altına alındı |Video

Son dakika haberi... Umre ziyaretinden dönen vatandaşların, koronavirüsü (corona virüs) tedbirleri kapsamında Ankara’da karantinaya alındı. İşte o anlara ait görüntüler...

Suudi Arabistan'daki umre ziyaretlerinin ardından Ankara'ya dönen vatandaşların, korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alınma süreci devam ediyor. Bu kapsamda, Ankara Esenboğa Havalimanına inen uçakta bulunan umre yolcuları, belediye otobüsleri ile Gölbaşı ilçesindeki 3 farklı öğrenci yurduna yerleştirilerek karantina altına alınıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı da öğrenci yurtlarındaki karantina sürecine ilişkin, "Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlarımızın Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri bir yer ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu çerçevede, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır. Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır" açıklaması yaptı.



ANKARA'DA 5 BİN 392 KİŞİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada; Ankara'daki Şehit Özel Harekat Yurdunda 2 bin 64, Milli İrade Yurdunda bin 880, Gölbaşı Yurdunda bin 448 kişi olmak üzere toplam 5 bin 392 kişinin yurtlarda kaldığı da bildirildi.

Ankara'daki karantinaya alınma süreci halen sürüyor.

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