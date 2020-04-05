Son dakika: Ankara Polatlı'da kan donduran silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı | Video

Son dakika haberi... Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Kızılcakışla köyünde, iki akraba aile arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yakınların duyum alarak olay yerine gelmesi sonrasında, Jandarma ekipleri söz konusu arazide geniş güvenlik tedbiri aldı.

Kan donduran olay Ankara'nın Polatlı İlçesi Kızılcakışla Mahallesinde bir yaylada meydana geldi. Aynı aileden oldukları öğrenilen İsa, Murat ve Kemal Koyuncu, aileye ait olan arazide çalışma yapmak için iş makinesiyle yaylaya çıktı.



3 ÖLÜ, 1 YARALI



İsa, Murat ve Kemal Koyuncu'nun arazide çalışma yaptığı sırada yanlarına gelen ve yine aynı aileden olduğu tespit edilen ancak ismi öğrenilemeyen 3 kişi arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın arbedeye dönmesi sonrasında Murat, İsa, Kemal Koyuncu ve ismi öğrenilemeyen bir kişi silahla vuruldu.



JANDARMADAN SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ



Çevreden sesi duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. İlçe merkezine 20 kilometre uzaklığındaki olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemeleri sonrasında Murat, İsa ve Kemal Koyuncu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, ismi öğrenilemeyen bir kişi de olay yerinde yapılan müdahale sonrasında Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yakınların duyum alarak olay yerine gelmesi sonrasında, Jandarma ekipleri söz konusu arazide geniş güvenlik tedbiri aldı.