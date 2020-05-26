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Son dakika: Adana'da sivrisinek istilası! Vatandaşlar CHP'li belediyeye isyan etti |Video

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Giriş: 26.05.2020 13:58
Güncelleme:26.05.2020 13:58
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi ilaçlamada geç kalınca kenti sivrisinekler bastı. Vatandaşlar CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a sosyal medyadan tepki gösterdi. Yaşanan sivrisinek skandalıyla ilgili yaşanan süreci A Haber canlı yayınına katılan Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı anlattı. Gülaçtı, belediyenin geçen yıl olduğu gibi ilaçlama döneminde yine geç kalındığını söyleyerek aynı hatanın bu yıl da tekrarlandığını ifade etti.
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