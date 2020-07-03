Son dakika: A Haber patlamanın olduğu fabrikada! Görgü tanığı dehşet anlarını A Haber'e anlattı |Video

Son dakika haberi... Sakarya Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasındaki patlamanın görgü tanığı dehşet anlarını A Haber'e anlattı. Olay yerinden yaralıları ilk alan vatandaş o anları anlattı. A Haber muhabiri Hakan Süer, bölgeden son gelişmeleri aktardı.

Sakarya Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasındaki patlamanın görgü tanığı dehşet anlarını A Haber'e anlattı. Olay yerinden yaralıları ilk alan vatandaş o anları anlattı. A Haber muhabiri Hakan Süer, bölgeden son gelişmeleri aktardı.

DAHA BÜYÜK BİR FACİADAN DÖNÜLDÜ

Barut deposu ekipler tarafından soğutulmaya devam ederken buranın patlamadığı belirtildi. Süer, "Burası patlasaydı büyük bir facia olabilirdi" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞIN KAÇTIĞINI GÖRDÜM

Olay yerinde yaralılara ilk müdahale edenlerden bir vatandaş, "Ben Hendek'ten olayı duyduktan sonra apar topar orman yollarından buraya geldim. Vatandaşın bütün fındık bahçelerine doğru kaçtığını gördüm. Çalışan işçilerin kollarında cam kırıklıkları olduğunu gördüm. Muhasebe müdürünü de aldım ben ambulansa verdim. Yoğun bir şekilde toz bulutu vardı burada." dedi.