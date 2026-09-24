Başkan Erdoğan'dan ABD'de kardeşlik vurgusu: Entegrasyona evet asimilasyonun her türlüsüne hayır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81. BM Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması'na katılarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı konuşmasında kardeşlerin birbirini desteklemesi ve ayrım yapmaması gerektiğini vurgulayarak "Müslüman Müslüman'ın kardeşidir. Madem ki kardeşiz öyleyse bunun hakkını vermek zorundayız." dedi. Başkan Erdoğan dünyadaki İslamafobi'ye dikkat çekerken "Dünyanın birçok bölgesinde sorunlar var. Müslümanlardan entegre olması değil, asimile olması bekleniyor. Entegrasyona 'evet', asimilasyona 'hayır' diyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Gazze'deki soykırıma yönelik sessiz kalınmaması gerektiğini belirterek "Soykırımın başka yerlerde tekrar etmemesinin yolu buradan geçiyor." şeklinde konuştu.