Hakkari'den dünyaya maden ihracatı! Ocaklardan günlük 4 bin ton cevher çıkıyor

Hakkari'de yer altı kaynakları ekonomiye kazandırılıyor. Bölgedeki maden ocaklarından çıkarılan cevherler, işlenerek dünya pazarlarına ihraç ediliyor. Ocaklarda günlük yaklaşık 4 bin ton cevher üretimi gerçekleştirilirken, bölgenin maden potansiyeli de dikkat çekiyor. A Haber muhabiri Nazlı Timur, bölgeden detayları aktardı. Canlı yayın konuğu Maden İşletmecisi İsmet Çiftçi, çıkarılan madenler ve Hakkari'nin yer altı kaynakları hakkında bilgi verdi.