Trump, Şi Cinping'i havalimanında karşıladı! Zirvenin gündemi belli oldu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 11 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği ABD ziyareti kapsamında ülkeye geldi. Şi Cinping ve eşi Peng Liyuan, Maryland'deki Andrews Hava Üssü'nde ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından karşılandı. İki liderin görüşmesinde ticaret tarifeleri, İran, yapay zeka güvenliği ve ABD-Çin ilişkilerinin geleceği gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, ABD'den son gelişmeleri aktardı.