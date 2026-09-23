Mavi Hat 2026 UMKE Tatbikatı: Trabzon'da kapsamlı kurtarma operasyonu

Trabzon'da "Mavi Hat 2026 – UMKE Tatbikatı" gerçekleştiriliyor. Tatbikatta senaryo gereği SİHA saldırısına uğrayan bir gemiye müdahale, deniz kazası ve çoklu yaralanmalı olaylara yönelik kurtarma çalışmaları canlandırılıyor. Ekipler, denizden karaya hasta tahliyesi, sahra hastanesi kurulumu ve yaralıların ileri sağlık tesislerine sevk süreçlerini uyguluyor. A Haber muhabiri Selman Kutlu ve kameraman Özgür Özdemir, tatbikattan detayları aktardı.