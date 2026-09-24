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Binali Yıldırım A Haber'de: Cumhurbaşkanımız BM'de adalet sorumluluğunu hatırlattı
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ahaber.com.tr - Özel Haber

Binali Yıldırım A Haber'de: Cumhurbaşkanımız BM'de adalet sorumluluğunu hatırlattı

81. BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan eski Başbakan ve TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın BM kürsüsünden verdiği tarihi mesajlara dikkat çeken Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımız güçlü ülkelerin dünya adaleti konusunda sorumluluklarını hatırlattı. İnşallah bunun etkilerini görürüz." ifadelerini kullandı. Binali Yıldırım, Türkevi'nde süren görüşmelere dikkat çekerek temasların verimli geçtiğini belirtti.

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