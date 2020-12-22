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SON DAKİKA | 22 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! 251 kişi hayatını kaybetti

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Giriş: 22.12.2020 19:55
Güncelleme:22.12.2020 20:00
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 22 Aralık Salı gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosunu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi. Bakan Koca açıklanan veriler sonrası sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşları uyardı.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, aile içi bulaşmaya dikkat çekerek, "Bugün tespit edilen 3.309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek" dedi.

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