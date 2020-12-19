Son dakika: 19 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı | Yeni vaka sayısı 22.195 oldu

Son dakika haberleri... 19 Aralık 2020 Cumartesi gününe ait koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saat içerisinde Kovid-19 nedeniyle 241 kişi hayatını kaybederken 22 bin 195 kişininde yapılan testleri pozitif çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise "Bugün tespit edilen 4.002 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir." ifadelerini kullandı.

19 Aralık 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün tespit edilen 4.002 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir.