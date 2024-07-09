09 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Son arenası oldu! Boğanın boynuz darbeleriyle hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.07.2024 09:14
Guatemala'da bir boğa güreşi sırasında matador boynuz darbelerinden kaçamadı. Aldığı darbelerin ardından yerde hareketsiz kaldı. Korkunç anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son arenası oldu! Boğa böyle saldırdı
Son arenası oldu! Boğa böyle saldırdı
Ölüme böyle yürüdü!
Ölüme böyle yürüdü!
Sabancı ailesinde miras savaşı
Sabancı ailesinde miras savaşı
İstek şarkı cinayetinde gelişme!
İstek şarkı cinayetinde gelişme!
İki ilde orman yangını!
İki ilde orman yangını!
İzmir’i bekleyen tehlike: Zemin sıvılaşması
İzmir'i bekleyen tehlike: Zemin sıvılaşması
Hem kanserle hem FETÖ ile savaştı
Hem kanserle hem FETÖ ile savaştı
Sürücü ile trafik polisinin kavgası kameralara yansıdı
Sürücü ile trafik polisinin kavgası kameralara yansıdı
Deprem konutları teslim ediliyor
Deprem konutları teslim ediliyor
Afet bölgesinde yeni konutlar yapılıyor
Afet bölgesinde yeni konutlar yapılıyor
Antalya’da inşaat alanında yangın
Antalya'da inşaat alanında yangın
Adana’da sokak köpeği dehşeti
Adana'da sokak köpeği dehşeti
Daha Fazla Video Göster