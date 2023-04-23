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Son 21 yılda Türkiye'de neler değişti?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.04.2023 18:52
1960-2002 yılları arasında Türkiye’de 36 hükümet değişti. Koalisyonlar nedeniyle istikrar bir türlü sağlanamadığı için ülkenin kalkınması da kesintiye uğramıştı. Ancak 3 Kasım 2002 tarihi bir milat oldu. Türkiye; koalisyon dönemlerinde kaybettiğini, istikrar ve güçlü iktidar dönemlerinde kazandı. Gelin şimdi Türkiye'nin son 21 yıldaki kalkınma öyküsü…
Son 21 yılda Türkiye’de neler değişti?
Son 21 yılda Türkiye'de neler değişti?
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