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Son 10 yılın en düşük seviyesinde! Ömerli Barajı'nda su seviyesi yüzde 28'e geriledi

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Giriş: 30.11.2020 10:22
Güncelleme:30.11.2020 10:29
İstanbul'a içme suyu sağlayan barajlar alarm vermeye devam ediyor. Anadolu Yakası’nın önemli içme su kaynaklarından Ömerli Barajı’nda son 10 yılın en düşük seviyesine ulaşarak yüzde 28 oranı geriledi. Ömerli barajının kuruyan Emirli bölgesi havadan görüntülendi.

Kurak geçen yaz aylarının ardından beklenen sonbahar yağmurlarının gelmemesi nedeniyle barajlardaki su seviyesi hızla azalıyor.

İstanbul'un barajlarındaki doluluk seviyesi son yılların en düşük seviyesine ulaştı. Anadolu Yakası'nın önemli içme su kaynaklarından Ömerli Barajı'nda son 10 yılın en düşük seviyesine ulaşarak yüzde 28 oranı geriledi.

Barajın Emirli bölgesi ise tamamen kurudu. Emirli bölgesinin 6 ay önceki durumu ile son halinin görüntüsü işler acısı durumu gözler önüne serdi.

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