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Soma'da orman yangını

İHA
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Giriş: 15.07.2024 14:24
Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Soma’da orman yangını
Soma'da orman yangını
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