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SOLOTÜRK'ten Bursa semalarında nefes kesen gösteri
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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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SOLOTÜRK'ten Bursa semalarında nefes kesen gösteri

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Mudanya Mütarekesi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bursa'nın Mudanya ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. "Kuruluşta İmzamız Var" temasıyla düzenlenen kutlamalarda F-16 savaş uçağıyla yapılan akrobasi manevraları izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Gösteriyi takip etmek isteyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren Mudanya Sahili'ni doldururken, SOLOTÜRK'ün gösterisi izleyicilerden büyük ilgi gördü.

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