Bağcılar'da kan donduran çete infazı! Önce tehdit ettiler, sonra kurşun yağdırdılar

İstanbul Bağcılar'da 21 yaşındaki Emirhan Menteşe, sokak ortasında düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Menteşe'nin yanındaki arkadaşı da saldırıda yaralandı. Cinayetin ardından konuşan aile yakınları, gencin iki hafta önce de benzer bir saldırıya uğradığını ve tehdit mesajları aldığını öne sürdü. Aile, saldırının faillerinin bulunmasını isterken polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.