16 Nisan 2024, Salı
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Sokak ortasında dehşet! Kavga eden iki esnafı ayırmaya çalışırken vuruldu | O anlar kamerada...
Zeytinburnu'da iki esnaf arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. O sırada iki esnafı ayırmaya çalışan bir kişi tabanca ile vurularak yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, zanlıyı olay yerinde gözaltına aldı. Yaralı şahıs ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.