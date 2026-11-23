Bursa-Ankara hızlı tren hattında testler başladı! Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
Bursa'yı Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na bağlayacak projede önemli aşamaya geçildi. Bursa'da hızlı tren hattı için testler başladı. Projenin hizmete girmesiyle Bursa-Ankara arasındaki seyahat süresinin 2 saat 15 dakikaya düşmesi hedefleniyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Fatih Mısır, A Haber canlı yayınında Aydın Aktaş'a aktardı.
Erkan SevenlerEditör
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