Bozayı ve yavrusunun vurulmasına soruşturma! Bakanlıktan açıklama

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda iki bozayının vurulması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Olayla ilgili idari soruşturma başlatılırken Teftiş Kurulu inceleme yapmak üzere görevlendirildi. Vurulan ayıların yavrularının bulunarak koruma altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. A Haber muhabiri Şener Çetin ve kameraman Serkan Öztürk, Soğuksu Milli Parkı'nda iki bozayının vurulmasına ilişkin Bakanlığın açıklamasını ve soruşturmadaki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı.