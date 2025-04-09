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Sokak köpekleri kadına böyle saldırdı!

Sokak köpekleri kadına böyle saldırdı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.04.2025 21:18
Başıboş sokak köpekleri, yolda yürüyen bir kadına saldırdı. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle köpekler uzaklaştırıldı, saldırıya uğrayan kadın ise büyük korku yaşadı. Olay, bölgede sokak köpeklerine yönelik önlem tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.
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Sokak köpekleri kadına böyle saldırdı!
Sokak köpekleri kadına böyle saldırdı!
Sokak köpekleri kadına böyle saldırdı!
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