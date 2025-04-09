09 Nisan 2025, Çarşamba
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Sokak köpekleri kadına böyle saldırdı!
Başıboş sokak köpekleri, yolda yürüyen bir kadına saldırdı. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle köpekler uzaklaştırıldı, saldırıya uğrayan kadın ise büyük korku yaşadı. Olay, bölgede sokak köpeklerine yönelik önlem tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.