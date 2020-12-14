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Sokağa çıkma kısıtlamasını yok saydılar! Konya'da koronavirüs eğlencesi!

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Giriş: 14.12.2020 11:38
Güncelleme:14.12.2020 11:47
Konya’da polis ekipleri, sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde yaptığı denetimlerde, ruhsatsız olan ve daha önce mühürlenen bir eğlence mekanının faaliyetine devam ettiği belirlendi. İş yerinde bulunan 32 şahsa sosyal mesafe kuralına ve sokağa çıkma yasağına uymamaktan işlem yapıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamında gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Güney Kışla Sokakta bulunan bir eğlence mekanının sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde açık olduğunu belirledi.

Ruhsatı bulunmayan ve daha önce de mühürlendiği öğrenilen iş yerinde yapılan incelemede, belgeleri olmadığı halde tütün tüketimi, alkol sunumu ve canlı müzik yapıldığı belirlendi. İş yerinde belgesiz çalışan 21 kişi hakkında işlem yapılırken, yapılan GBT sorgusunda hakaret suçundan aranan 1 kişi de yakalandı. İş yerinde bulunan toplam 32 şahsa da sosyal sosyal mesafe kuralına ve sokağa çıkma yasağına uymamaktan işlem yapıldı.

İş yeri sorumlusu A.Ö. da, TCK 195. maddeye muhalefetten ve 'mühür bozma' suçundan işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi. İş yerine de mühürlenmek üzere tutanak tutuldu.

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