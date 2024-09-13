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Soğuk havaya karşı üç iksir: Karadut özü, ada çayı, ıhlamur

Soğuk havaya karşı üç iksir: Karadut özü, ada çayı, ıhlamur

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.09.2024 13:17
Kırşehirli aktarlar, kış öncesinde hastalıklardan korunmanın yolunun karadut özü, ada çayı ve ıhlamur olduğunu belirterek, kış mevsimi için önerilerde bulundu.
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