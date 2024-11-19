Sızdı kaldı, polislere “rahatsız etmeyin” dedi!

Bartın Kemerköprü Mahallesi Eskikonak Caddesi'nde ırmak kenarında hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen polis yunus ekipleri şahsın "Eyvah Hakan" olarak bilinen Hakan Ç. olduğunu tespit etti. Şahsın sızdığını belirleyen polis ekipleri, şahsı uyandırarak, ikna etmeye çalıştı. Uyuduğunu söyleyerek rahatsız edilmek istemeyen şahıs, polislerin çabaları ile kendine geldi. Ekiplerin ısrarı ile ikna edilen şahıs, polislerin de yardımıyla ayağa kalkarak evine gitti.

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