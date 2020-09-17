17 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda hareketli anlar! Bir kişi metro yoluna düştü

Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda hareketli anlar! Bir kişi metro yoluna düştü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.09.2020 10:01
Güncelleme:17.09.2020 10:14
Son dakika haberi... İstanbul Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda bir kişi metro yoluna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri metro girişlerini şerit çekerek kapattı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda bir kişi metro yoluna atlayarak, intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri metro girişlerini şerit çekerek kapattı. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, olay nedeniyle Mecidiyeköy/Şişli ve Gayrettepe istasyonları kapatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Mecidiyeköy/Şişli istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Osmanbey-Levent istasyonları arasında hizmet verilememektedir. Mecidiyeköy/Şişli ve Gayrettepe istasyonları işletmeye kapatılmıştır." denildi.

İstanbul'da hareketli anlar!
İstanbul'da hareketli anlar!
Vakalar artışa geçti tedbirler artırıldı!
Vakalar artışa geçti tedbirler artırıldı!
Birbirlerini hiç görmeyen 2 kardeş 75 yıl sonra buluştu
Birbirlerini hiç görmeyen 2 kardeş 75 yıl sonra buluştu
Muş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
Muş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
Kaybolan telefonunun galerisine girince...
Kaybolan telefonunun galerisine girince...
Türk Kızılayı'nın sevgi mağazası
Türk Kızılayı'nın sevgi mağazası
Şoke eden ölüm!
Şoke eden ölüm!
O sürücüye ağır ceza!
O sürücüye ağır ceza!
Karantinada olması gerekiyordu!
Karantinada olması gerekiyordu!
Fare 5 kediye aynı anda kafa tuttu
Fare 5 kediye aynı anda kafa tuttu
Korona aşısında tarihi anlar! Türkiye’de ilk deneme yapıldı
Korona aşısında tarihi anlar! Türkiye’de ilk deneme yapıldı
Yaylacıların zorlu ama renkli yaşamı
Yaylacıların zorlu ama renkli yaşamı
Daha Fazla Video Göster