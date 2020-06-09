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Şırnak ve Elazığ'da 4 terörist etkisiz hale getirildi | VİDEO
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Silopi ve Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında jandarma komutanlıklarınca yürütülen operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalındaki operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Elazığ'ın Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde çıkan çatışmada, 2 terörist silahlarıyla ölü olarak ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.