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Şırnak ve Elazığ'da 4 terörist etkisiz hale getirildi | VİDEO

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Giriş: 09.06.2020 09:02
Güncelleme:09.06.2020 09:06
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Silopi ve Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında jandarma komutanlıklarınca yürütülen operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalındaki operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Elazığ'ın Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde çıkan çatışmada, 2 terörist silahlarıyla ölü olarak ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Şırnak ve Elazığ'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
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