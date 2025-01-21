Sinüziti olanlar dikkat: Beyninizi tehdit ediyor!

Sinüzit, nefes almayı güçleştiren burun tıkanıklığıyla yaşam kalitesini düşürüyor. Kış aylarında soğuk hava ve enfeksiyonlarla etkisini artıran bu rahatsızlık, tedavi edilmediğinde ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Peki sinüziti tetikleyen durumlar neler? Sinüzit tedavi edilmezse hangi problemlere yol açar? Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Tuğrul ahaber.com.tr'ye anlattı.