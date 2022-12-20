Sinop'ta "Bata" isimli kuru yük gemisinde yangın! Yaralı mürettebat Sinop Limanı'na getirildi

Sinop açıklarında "Bata" isimli kuru yük gemisinde büyük bir yangın çıktı. Yangın sonrası yaralı mürettebat tekneler ile Sinop Limanı'na getirildi. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sinop'ta büyük bir kuru yük gemisinde yangın çıktı. Gemide 17 personelin olduğu tahmin edilmekte" dedi. Ayrıca Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Gemi Kaptanının hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir. " denildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında Sinop açıklarında Bata isimli kuru yük gemisinde yangın çıktı.

Civardaki gemilere telsiz kanalıyla yapılan yardım çağrısına balıkçı teknesi yanıt vererek yardıma koştu.

Yangına Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik ekiplerince müdahale edildi.

Yangında yaralanan ve dumandan etkilenenler ise Sinop Limanı'na getirilerek hastaneye kaldırıldı.

Gemideki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

VALİDEN İLK AÇIKLAMA

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sinop'ta büyük bir kuru yük gemisinde yangın çıktı. Gemide 17 personelin olduğu tahmin edilmekte" dedi.

"GEMİ KAPTANININ HAYATINI KAYBETTİĞİ DEĞERLENDİRİLMEKTE"

Sinop Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "20 Aralık 2022 tarihinde saat 20.30 sıralarında Sinop'ta denizin 3 mil açıklarında Malta bayraklı Bata isimli yük gemisinde (130 metre boyunda, 17 mürettebatın mevcut olduğu değerlendirilmektedir.) yangın meydana geldiği bilgisi alınmıştır. Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı helikopter, Sinop 72'nci Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Sinop Liman Başkanlığı koordinesinde balıkçı gemileri ile birlikte yangına müdahale edilmiştir. Gemide (17) mürettebat olduğu bilgisi alınmış olup, olaya ilk müdahale eden ekipler tarafından (1)'i ağır yaralı, (3)'ü hafif yaralı olmak üzere (13) gemi mürettebatı kurtarılmıştır. Gemi Kaptanının hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir. Yangın geminin kamaralar (yaşam alanı) bölümünde halen devam etmekte olup, geriye kalan (3) mürettebatı kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir" denildi.