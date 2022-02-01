Silivri’de 1 erkek cesedi bulundu

İstanbul’un Silivri ilçesinde Boşnak Bahçe olarak bilinen bölgede bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde cesedin kimliği belirlendi. Savcı incelemesinin ardından cansız beden otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olay, bugün öğle sularında İstanbul Silivri'de Boşnak Bahçe olarak bilinen bölgede yaşandı.

O bölgeden geçen 2 şahıs, yerde hareketsiz bir şekilde yatan kişiyi görünce durumu emniyet güçlerine bildirdi. İhbarla olay yerine 112 ve emniyet güçleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerini yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise ölen kişinin 60 yaşındaki Cemal Kovan olduğu ortaya çıktı. Nöbetçi savcının incelmesinin ardından ceset, otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.