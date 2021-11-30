30 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Silivri sahili lodosa teslim oldu: Bazı tekneler battı, sağlam olan tekneler kıyıya çıkartıldı

Silivri sahili lodosa teslim oldu: Bazı tekneler battı, sağlam olan tekneler kıyıya çıkartıldı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.11.2021 09:56
Silivri sahilinde etkili olan lodos nedeniyle bazı tekneler battı, sağlam olanlar ise sahipleri tarafından kıyıya çıkartılırken, zabıta ekipleri sahili yaya trafiğine kapattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da gün içerisinde etkili olan lodos akşam saatlerinde de devam etti. Silivri'de akşam saatlerinde etkisini göstermeye devam eden lodos nedeniyle kıyıdaki bazı tekneler battı, sağlam olanlar ise sahipleri tarafından kıyıya çıkartıldı. Zabıta ekipleri sahilin giriş ve çıkışlarına şerit çekerek, sahili yaya trafiğine kapattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tekneler battı, sağlam olan ise kıyıya çıkartıldı
Tekneler battı, sağlam olan ise kıyıya çıkartıldı
İnşaat işçileri şiddetli lodosta canlarını zor kurtardı
İnşaat işçileri şiddetli lodosta canlarını zor kurtardı
Ebru Şallı gözyaşları içerisinde babasını uğurladı
Ebru Şallı gözyaşları içerisinde babasını uğurladı
Kaçmaya çalışırken düşen hırsı kıskıvrak yakalandı
Kaçmaya çalışırken düşen hırsı kıskıvrak yakalandı
Vatandaşlar hırsızı öldüresiye darp etti
Vatandaşlar hırsızı öldüresiye darp etti
Yalnız yaşayan 16 yaşındaki çocuk ölü bulundu
Yalnız yaşayan 16 yaşındaki çocuk ölü bulundu
İstanbul’da son durum
İstanbul'da son durum
Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı
Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı
İzmir’de korkutan deprem
İzmir’de korkutan deprem
SON DAKİKA | Bursa Gemlik’te tsunamiyi andıran görüntüler
SON DAKİKA | Bursa Gemlik’te tsunamiyi andıran görüntüler
İşte Ordu’daki heyelan anı
İşte Ordu’daki heyelan anı
Kartal sahil yolu sulara teslim
Kartal sahil yolu sulara teslim
Daha Fazla Video Göster